Мадрид, 17 марта, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Информационное агентство Efe из Испании возобновит информационную деятельность в России.

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Как рассказали в агентстве, ранее приостановившем работу на территории РФ, им были проанализированы возможные последствия для журналистской работы появление нового закона об уголовной ответственности за недостоверную информацию.

Испанское агентство непрерывно работало в СССР и России с 1970 года. 5 марта 2022 года оно объявило о временной приостановке деятельности на территории страны.