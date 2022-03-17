Москва, 17 марта, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Выплата купона по евробондам в размере 117 млн долларов проведена в валюте, сообщили в правительстве России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Россия разместила евробонды

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В информации говорится, что выплата купона по евробондам на 117 млн долларов проведена в валюте, проблем с обслуживанием государственного долга нет.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин России сообщил о проведении выплат по евробондам. В министерстве рассказали, что платёжное поручение о выплатах купонного дохода по облигациям исполнено.