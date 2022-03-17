Санкт-Петербург, 17 марта, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В стационары Санкт-Петербурга за сутки поместили 197 пациентов с COVID-19, что на пять человек больше, чем сутками ранее. Об этом 17 марта сообщили в региональном оперштабе.

Иван Шилов Госпитализация

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По статистике на 17 марта, на лечении ковида в стационарных условиях находятся 2463 человека (-111 человек по отношению к прошлым суткам). В реанимационных отделениях лежат 286 человек (-1), а подключены к аппаратам ИВЛ 80 пациентов (-8). Выписали из стационаров по выздоровлению от ковида 324 человека (-3).

Для больных с ковидным диагнозом развёрнуто по-прежнему 3267 коек. Также за сутки не изменилось и количество медицинских учреждений для лечения COVID-19 и пневмонии, этим занимаются 11 городских и три федеральных стационара.

На домашнем лечении ковида находятся 23 520 пациентов, за сутки число амбулаторных больных уменьшилось на 6925 человек. При этом на карантине на 17 марта сидят 178 петербуржцев (-141).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге за последние сутки зафиксировали 1560 случаев заражения коронавирусной инфекцией (-9). Скончались от COVID-19, как основной причины смерти, 28 петербуржцев (-6), а выздоровели 5777 пациентов (-502).