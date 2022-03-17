Стокгольм, 17 марта, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Правительство Швеции выделяет 21 млн шведских крон (€21 млн) на поддержку работы региональных властей по вакцинации от COVID-19 украинских беженцев, прибывающих в страну. Об этом 17 марта на пресс-конференции объявила министр социальных дел Лена Халлен, передает телеканал SVT.

Вакцина

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«Крайне важно, чтобы те, кто приезжает с Украины, имели возможность пройти вакцинацию», — заявила Халленгрен.

Объявление было сделано после того, как правительство и Ассоциация органов муниципального и областного управления заключили дополнительное соглашение о вакцинации от COVID-19.

По данным Халленгрен, уровень вакцинации на территории Украины очень низкий. Поэтому шведские власти решили оказать беженцем помощь в защите от COVID-19.

«Мы знаем, что охват вакцинацией на Украине низкий — только треть населения получила две дозы вакцины», — сказала Халленгрен.