Москва, 17 марта, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Российские компании в условиях беспрецедентного давления антироссийскими санкциями не отчаиваются, а успешно осваивают освободившиеся ниши. Отличный пример импортозамещения демонстрирует «Мираторг» — ведущий оператор мясного рынка в России. Компания готова не только нарастить производство мяса и кормов для домашних животных. Как сообщает её пресс-центр до конца 2022 года в России запланировано открытие 15 новых бургерных «Стейк&Бургер» и расширить фирменную сеть до 41 ресторана в шести регионах РФ.

Government.ru Мираторг

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Известно, что первые четыре ресторана запостятся уже в марте. «Это как бургерные при фирменных магазинах, так и новые точки вне действующей розничной сети. На сегодняшний день «Стейк&Бургер» включает 26 ресторанов в Москве, Подмосковье, Брянске, Туле, Курске, Калининграде и Санкт-Петербурге. Новые рестораны появятся в Москве, Подмосковье и Брянске.

В меню новых заведений, как и во всех ресторанах сети — фирменные бургеры по рецептам шеф-поваров, стейки, горячие закуски, салаты и напитки от «Мираторга». Меню регулярно обновляется и дополняется новыми форматами еды.

Компания сотрудничает с популярными сервисами доставки Яндекс. Еда, Delivery Club, а также использует собственную доставку», — пояснили в пресс-центре «Мираторга».

Там же отметили, что «Мираторг» планирует и дальше развивать собственную ресторанную сеть, что позволит диверсифицировать бизнес-процессы и обеспечить потребительский спрос на востребованный формат питания.

Как сообщало ИА REGNUM, после того, как российский президент Владимир Путин решил откликнуться на просьбу о помощи руководства ЛНР и ДНР, начав спецоперацию, западные страны до максимума усилили санкционное давление на Россию, вводя всё новые запреты и ограничения, грубо разрывая экономические связи, попирая право частной собственности и законы рынка и вынуждая частный бизнес уходить с российского рынка.

Ранее о том, что в течение полугода все рестораны Макдональдс в Москве могут быть заменены на отечественные, известно столичный мэр Сергей Собянин.

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