Москва, 17 марта, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Министерство финансов РФ исполнило платёжное поручение о выплатах купонного дохода по облигациям, сообщили 17 марта в ведомстве.

Government.ru Антон Силуанов

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В Минфине проинформировали, что платёжное поручение о выплатах купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2023 году в общей сумме 117,2 млн долларов сроком 15 марта 2022 года, направленное иностранному банку — корреспонденту 14 марта 2022 года, исполнено.

В министерстве добавили, что проинформируют дополнительно о результатах зачисления средств платежному агенту по еврооблигациям.

Как сообщало ИА REGNUM, у России есть средства для выполнения обязательств по госдолгу, но возможность выплат в иностранной валюте зависит от США, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.