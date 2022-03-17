Москва, 17 марта, 2022, 12:22 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Москве полностью выздоровели 2 005 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 17 марта статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

Всего с начала пандемии на территории столицы выздоровели 2 528 385 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 2 726 264.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 17 марта число жертв COVID-19 увеличилось на 42 человека.