Москва, 17 марта, 2022, 12:20 — ИА Регнум. За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Москве увеличилось на 42 человека. Такие данные следуют из статистики, приведенной 17 марта официальным порталом о распространении коронавируса в России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отметим, что днём ранее число официально подтвержденных смертей пациентов с коронавирусом в столице достигло 40.

Всего же с начала распространения коронавируса от COVID-19 в Москве скончались 42 328 человек.