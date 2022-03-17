Новосибирск, 17 марта, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 17 марта, в инфекционные стационары из-за коронавируса госпитализированы 1711 пациентов, в том числе 38 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки выявленоещё 458 случаев заражения коронавирусом (всего — 246 977 случаев), 346 человек выздоровели (всего — 225 733 человека), скончались 12 пациентов (всего — 5220 пациентов).

В реанимации находится 201 человек, на ИВЛ — 28 пациентов.