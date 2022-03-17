Москва, 17 марта, 2022, 12:08 — ИА Регнум. В торговых сетях России имеется запас средств гигиены, сообщил 17 марта заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Soda.ru Виктор Евтухов (в центре)

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

По словам замглавы Минпромторга, в торговых сетях предметов женской гигиены и подгузников хватает на два-три месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, Минпромторг направил в отраслевые организации торговых компаний рекомендации по работе с поставщиками в новых сложившихся условиях.