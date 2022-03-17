Воронеж, 17 марта, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Воронежской области госпитализированы 120 пациентов с заражением коронавирусом, данные за сутки опубликованы 17 марта на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 16 марта, сообщалось о госпитализации 136 воронежцев с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Подтверждено в Воронежской области за сутки 1057 новых случаев заражения коронавирусом, это на 62 случая больше, чем накануне. Выздоровевшими после ковида признаны ещё 3 932 пациента. Скончались за сутки 16 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19.

С начала пандемии в Воронежской области положительные результаты тестов на коронавирус получили 356 341 человек, выздоровели 332 540 воронежцев. Жертвами инфекции стали 7 959 жителей региона.