Москва, 17 марта, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Минфин и Центральный банк в последние годы снижали долю долларовых активов в ФНБ, однако дедолларизация должна была идти более интенсивно. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта, об этом заявил аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин в ходе заседания комитета Госдумы по финрынку.

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"Отмечали риски, но надо сказать, что ФНБ с прошлого (2021) года не размещался в долларовых активах… Активы долларовые были значительные, но в последние годы руководство ЦБ снижало долю в долларах и увеличивало активы в золоте — более 20%. Логика действий руководства действий Минфина и ЦБ была правильной, другое дело, что можно было это делать более активно», — сказал Саватюгин.

Отвечая на вопросы депутатов относительно доли резервов в евро, аудитор допустил, что финансовый блок не думал, что были риски и по евро.

«Да, вопросы есть», — согласился представитель Счетной палаты.

Ранее лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов потребовал отставки главы Минфина Антона Силуанова и главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

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