Варшава, 17 марта, 2022, 11:33 — ИА Регнум. На сегодняшний день проект газопровода «Северный поток — 2» можно считать похороненным, однако это не означает того, что он уже не возродится. Об этом 17 марта в эфире радиостанции RMF заявил представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.

ПАО «Газпром» «Северный поток — 2»

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«Я не уверен», — сказал Наимский, отвечая на вопрос о том, полностью ли провалился проект газопровода Nord Stream 2.

Представитель польских властей напомнил, что «Северный поток — 2» достроен и готов к запуску.

«Сегодня тем, кто продвигает российско-германское сотрудничество, к сожалению для них, а для нас к счастью, пришлось на время уйти в тень. Но я боюсь, что они могут вернуться», — объяснил причины своих опасений Наимский.

По его словам, «этого можно опасаться», но Польша будет убеждать этого не делать.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть реализован в текущих кризисных условиях, процесс его сертификации приостановлен на неопределённый срок. позднее он назвал такое решение своевременным.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает заявление германских властей об остановке сертификации «Северного потока — 2» классическим прецедентом использования коммерческого проекта в качестве политического оружия против России.

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