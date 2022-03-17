Санкт-Петербург, 17 марта, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Санкт-Петербург занял вторую позицию среди регионов России по количеству заражений коронавирусом за сутки. В городе за предыдущие сутки выявили 1560 случаев заболеваний ковидом. Об этом 17 марта сообщили в федеральном штабе. Петербург уступил лидерство Свердловской области на 244 случая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки в городе выявили 1560 случаев заражения коронавирусом. Это на 63 случая меньше, чем за предыдущие сутки. После плавного сокращения показатель заражаемости несколько вырос.

От COVID-19, как основной причины, в Петербурге скончались за сутки 28 человек, что на шесть пациентов меньше, чем сутками ранее. В Петербурге побит рекорд по минимальному количеству смертей за сутки с начала 2022 года. Ранее он составлял 30 человек.

По выздоровлению от ковида за сутки выписаны 5777 человек. Это на 502 пациента меньше, чем за предыдущие сутки. В Петербурге пока держатся средние для города показатели выздоровления.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировали 1 483 077 случаев заражения коронавирусом. От ковида скончались за это время 32 750 человек, а выздоровели 1 392 093 петербуржца.