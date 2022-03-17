Москва, 17 марта, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В настоящее время российская Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по поручению первого заместителя правительства РФ Андрея Белоусова ведет проверку цепочки поставок сахара в розничную продажу для недопущения задержки отгрузок. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба ФАС.

Сахар

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«По поручению первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Андрея Белоусова ведомство проверяет участников рынка для недопущения задержки отгрузки сахара в объекты розничной торговли», — говорится в сообщении.

Также указывается, что проверки затронут не только производителей и торговые сети, но и посредников, так как, как показывает практика, дефицит сахара в розничной торговле связан с ажиотажным спросом, подогреваемым недобросовестными организациями.

Кроме того, отмечается, что необоснованное повышение цен и создания искусственного дефицита является недопустимым, и при выявлении таковых ФАС «незамедлительно принимает меры реагирования вплоть до оборотных штрафов».

«При необходимости материалы будут передаваться органам прокуратуры Российской Федерации для принятия полного комплекса мер прокурорского реагирования», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что информацию о повышении цен на сахар в Самарской области проверяют сотрудники управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по региону.