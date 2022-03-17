Нью-Дели, 17 марта, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Центральный банк Индии обсуждает с Россией организацию прямого валютного обмена, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

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По информации СМИ, возможна схема прямого валютного обмена между Нью-Дели и Москвой обсуждается для торговли в условиях международных санкций. Появление механизма позволит Индии расширить торговлю с Россией, отмечает газета.

Как сообщало ИА REGNUM, в Европе после недельного падения начался рост цен на газ.