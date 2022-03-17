Брюссель, 17 марта, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Китай никогда не забудет, кто бомбил китайское посольство в Югославии, и ему не требуются лекции от тех, кто является нарушителем международного права. Об этом 17 марта говорится в заявлении на сайте миссии КНР при Европейском союзе в ответ на критику НАТО в адрес Китая по его позиции в отношении кризиса вокруг Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

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«Китайский народ способен полностью разделить боль и страдания других стран, потому что мы никогда не забудем, кто бомбил наше посольство в Югославии. И нам не нужны лекции о справедливости от нарушителя международного права», — указывается в сообщении китайской миссии.

Также в нем указывается, что Североатлантический альянс является пережитком холодной войны и наиболее большим в мире военным союзом, и при этом продолжает расширение своей географии и спектра операций.

«НАТО необходимо хорошо задуматься о том, какую роль оно сыграло в обеспечении мира и стабильности во всем мире», — добавляется в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг обратился к Пекину с призывом об осуждении действий Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации по денацификации Украины.