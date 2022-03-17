Краснодар, 17 марта, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Перечень социально значимых товаров и продуктов с ограниченной наценкой расширен в Краснодарском крае. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев, сообщила 17 марта пресс-служба администрации края.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин

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«Расширение списка позволит стабилизировать ситуацию на потребительском рынке края. В него дополнительно вошли не учтенные ранее продукты питания, в том числе детского, а также товары для детей. Компаниям розничной торговли рекомендовали реализовывать социально значимую продукцию с наценкой не выше 10%», — уточнил глава региона.

Теперь, в соответствии с документом, в перечень товаров с ограниченной наценкой включены: масло сливочное фасованное 72,5% жирности; чай черный байховый; вермишель; смеси сухие молочные для детского питания; консервы мясные для детского питания; консервы овощные для детского питания; пеленки для новорожденных; детский стиральный порошок; мыло детское; подгузники детские бумажные (памперсы).

В администрации региона подчеркнули, что Краснодарский край полностью обеспечивает себя всеми основными продуктами, в том числе крупой, мясом, молочной продукцией, маслом, овощами и фруктами.