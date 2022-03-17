Калгари, Канада, , 10:38 — REGNUM «Калгари Флэймз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:3.

«Калгари Флэймз» (сс) mark6mauno

В составе «Калгари» шайбы забросили форварды Бретт Ритчи, Эндрю Манджапане, Диллон Дюбе, Мэттью Ткачук, Милан Лучич и Джонни Годро.

В составе «Нью-Джерси» отличились нападающие Доусон Мерсер, Пи Кей Суббэн и Егор Шарангович.

На сегодняшний день «Калгари» занимает второе место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 81 очко. «Нью-Джерси» идёт на 12-м месте в Восточной конференции с 49 очками.

Читайте также: Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» победить «Сиэтл»