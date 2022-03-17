Сиэтл, США, , 10:32 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

Никита Кучеров Nhl.com

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу и отдал одну результативную передачу. Также отличились Виктор Хедман, оформивший дубль, и Энтони Чирелли.

В составе «Сиэтла» отличился нападающий Янни Гурд.

На сегодняшний день «Тампа» занимает третье место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 84 очка. «Сиэтл» идёт на 16-м месте в Западной конференции с 42 очками.

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