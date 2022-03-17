Москва, 17 марта, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба проверит всю цепочку поставок сахара гражданам России — от производителя до торговых сетей. Об этом 17 марта заявили в ведомстве.

Uwe Hermann Сахар

В ФАС указали, что проверки участников рынка с целью недопущения задержки отгрузки сахара в объекты розничной торговли проводятся по поручению первого заместителя председателя правительства России Андрея Белоусова.

«Контрольно-надзорные мероприятия затрагивают не только производителей и торговые сети, но и посредников», — пояснили в ведомстве.

Также в федеральной службе добавили, что, как показывает практика, «отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями».

В ФАС предупредили о недопустимости необоснованного повышения цен и создания искусственного дефицита, а также пообещали принять незамедлительные меры в случае выявления таких фактов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время в ряде российских регионов возникли проблемы с продажей сахара-песка. Так, например, на Сахалине и Курилах за две недели его реализация увеличилась в 2,5 раза. Население скупило 764 тонны этого продукта питания. Отгрузку сахара на Сахалин увеличили в несколько раз с 10 марта. Новую партию доставят в регион только 4 апреля.

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