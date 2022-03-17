Москва, 17 марта, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Введение антироссийских санкций привело к росту цен на товарно-сырьевых биржах, что в итоге оказало поддержку российскому экспорту. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 марта заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

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«После введения третьего и анонсирования четвертого пакетов санкций США и их сателлитов ускорился рост цен на основных мировых товарно-сырьевых биржах: от углеводородов и металлов до удобрений и сельхозпродукции. Например, зерновые и металлы прибавили в цене более 25%, стоимость газа на споте удвоилась, цена нефти поднималась до 120 долларов США за баррель в первой декаде марта. С учетом девальвации национальной валюты это оказало поддержку российскому экспорту и принесло дополнительные доходы бюджету», — пояснил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что российские сельхозпроизводители могут выиграть от скачка мировых цен на продовольствие, спрогнозированного ФАО ООН.