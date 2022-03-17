Оттава, , 10:21 — REGNUM «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

«Коламбус Блю Джекетс» Hs86183

В составе «Коламбуса» шайбы забросили нападающие Джек Рослович, оформивший дубль, Эрик Робинсон и Шон Курали. У «Оттавы» отличился форвард Тайлер Эннис.

На сегодняшний день «Коламбус» занимает девятое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 65 очков. «Оттава» идёт на 15-м месте в Восточной конференции с 47 очками.

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