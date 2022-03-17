Париж, 17 марта, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Строительные материалы во Франции подорожали на фоне антироссийских санкций. Люди стали отказываться от покупки квартир и домов, сообщает телеканал BFM TV.

Марина Захарова ИА REGNUM Париж

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На ухудшение ситуации указала управляющая агентством недвижимости в Шуази-ле-Руа Сабрина Гомес. По её словам, раньше она проводила встречи «каждый час по субботам», но теперь их почти нет.

Гомес полагает, что во Франции настало неподходящее время для покупки строящейся недвижимости, так как итоговые расходы сильно разойдутся с заранее составленной сметой. Санкции осложнили для российских предпринимателей доставку своей продукции, а построить новое здание без этих материалов зачастую невозможно.

Отмечается, что с января во Франции растут ставки по кредитам, и это влияет на покупательную способность населения.

Как сообщало ИА REGNUM, новые санкции Запад вводит из-за проведения на Украине российской военной спецоперации. Она направлена на защиту населения Донбасса от киевского режима, на демилитаризацию и денацификацию Украины.

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