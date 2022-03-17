Сент-Пол, США, , 10:15 — REGNUM «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

Кирилл Капризов Khl.ru

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил дубль. Также отличились нападающие Джордан Гринвей и Райан Хартман.

В составе «Бостона» точными бросками отметились форварды Крэйг Смит и Брэд Маршан.

На сегодняшний день «Миннесота» занимает четвёртое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 74 очка. «Бостон» идёт на седьмом месте в Восточной конференции с 79 очками.

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