Лос-Анджелес, США, , 09:25 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

Валерий Ничушкин DalStars9

Российский форвард Валерий Ничушкин забросил шайбу и отдал одну результативную передачу. Также отличились нападающие Джей Ти Комфер и Микко Рантанен.

На сегодняшний день «Колорадо» занимает первое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 91 очко. «Лос-Анджелес» идёт на пятом месте в Западной конференции с 74 очками.

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