Москва, 17 марта, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Международная платформа HackerOne остановила выплаты пользователями из России, сообщает 17 марта «Коммерсант».

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

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Компания является посредником между компаниями, которые хотят проверить безопасность информационных систем, и хакерами. Последние получают вознаграждение за поиск уязвимостей.

Газета информирует, что российские компании также потеряли возможность пользоваться платформой. Создание альтернативы для неё, по данным СМИ, уже анонсировали «Ростелеком» и Positive Technologies.

Уточняется, что компания не выплатила белорусскому хакеру 25 тыс. долларов США «из-за санкций».