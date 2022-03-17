Тбилиси, 17 марта, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 21 260 исследований на SARS-CoV-2 выявили 888 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 17 марта обнародовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 1 638 790 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 1 591 180 победили инфекцию, в том числе 800 — за последние сутки.

За всё время в Грузии зарегистрировали 16 612 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 17 человек скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 986 пациентов.

Днём ранее в Грузии в ходе 21 281 исследования выявили 1099 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 800 человек, скончались десять пациентов с COVID-19.