Тирасполь, 17 марта, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В ходе 1060 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 228 случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 110 213 носителей SARS-CoV-2. Из них победил инфекцию 106 571 человек, в том числе за последние сутки — 234.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 2153 смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток таких случаев не было.

Днём ранее в Приднестровье провели 1143 исследования на SARS-CoV-2 и выявили 257 случаев заражения коронавирусом. За сутки медики признали выздоровевшими 208 человек. Зафиксировали две смерти среди пациентов с COVID-19.