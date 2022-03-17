Москва, 17 марта, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Вопреки ограничениям на использование воздушного пространства со стороны ряда стран авиакомпании из РФ продолжают международные авиаперевозки. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

RainerPrang В аэропорту

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

«Несмотря на введенные рядом зарубежных государств ограничения на использование своего воздушного пространства, российскими авиакомпаниями продолжаются международные авиаперевозки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сразу шесть авиакомпаний из России осуществляют полёты в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Киргизию, ОАЭ, Таджикистан, Турцию и Узбекистан с совокупной частотой около 250 рейсов в неделю.

В ведомстве подчеркнули, что на зарубежных рейсах российские авиакомпании используют самолёты, которые не могут быть задержанными за рубежом, в том числе 147 российских самолетов Sukhoi Superjet 100.

Помимо этого, рейсы в Россию осуществляют 29 авиакомпаний из Алжира, Армении, Бахрейна, Белоруссии, Венесуэлы, Израиля, Индии, Ирака, Казахстана, Катара, Киргизии, Марокко, Монголии, ОАЭ, Сербии, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана, рассказали в министерстве.