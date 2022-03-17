Москва, 17 марта, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Авиакомпании из России обеспечивают необходимость граждан страны в авиационных перелётах. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

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«Российские авиакомпании обеспечивают потребности населения в воздушных перевозках. Практический опыт, приобретенный российской гражданской авиацией в условиях пандемии COVID-19, позволил оперативно принять необходимые решения в целях повышения транспортной доступности и мобильности населения России в текущих условиях», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В ведомстве также подчеркнули, что сразу шесть российских авиакомпаний летают за границу, а в Россию рейсы осуществляют 29 авиакомпаний.