Москва, 17 марта, 2022, 09:39 — ИА Регнум. В ходе спецоперации Вооруженных сил России по денацификации Украины гвардии старший лейтенант Николай Куминов совершил героические действия. Об этом 17 марта сообщает Минобороны РФ.

Минобороны РФ Гвардии старший лейтенант Николай Куминов

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Отмечается, что группой под руководством гвардии старшего лейтенанта Николая Куминова при выполнении задач по обеспечению безопасности передвижения колонны был обнаружен минометный расчет украинских националистов, который готовился нанести минометный удар по российским войскам.

«Скрытно подобравшись к позициям украинских диверсантов, группа Николая Куминова внезапно атаковала врага. Благодаря четким и уверенным действиям группы под руководством Николая Куминова минометный расчет был обезврежен, а все националисты были пленены», — говорится в сообщении.

Также указывается, что во время допроса украинские нацисты рассказали о местоположении командных наблюдательных пунктов батальонов ВСУ и рот националистических подразделений.

«Полученные сведения и координаты целей, подтвержденные данными воздушной разведки, позволили нанести внезапный артиллерийский огонь в места дислокации противника и уничтожить живую силу националистов», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ рассказали о героических действиях инженерной роты под командованием капитана Ивана Теплых в ходе спецоперации Вооруженных сил России по денацификации Украины.