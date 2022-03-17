Вашингтон, 17 марта, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Палата представителей Соединенных Штатов планирует 17 марта провести голосование по проекту о лишении России статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования, передает Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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По словам источника агентства, в законопроект также войдет расширение глобального «акта Магнитского», что позволит администрации президента американского лидера ввести дальнейшие санкции против российских должностных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад занимается бандитизмом на государственном уровне.

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