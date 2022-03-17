Сеул, 17 марта, 2022, 09:13 — ИА Регнум. В 2021 году в Южной Корее было зарегистрировано 193 тыс. браков, что на 9,8% меньше, чем в 2020 году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на доклад Статистической службы страны.

FrankWinkler Свадьба

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Согласно опубликованным данным, нынешний показатель является самым низким с 1970 года, когда начался сбор соответствующей статистики. Сокращение показателя наблюдается на протяжении десяти лет подряд.

По мнению экспертов сокращение числа браков связано с тем, что все больше молодых южнокорейцев предпочитают отстраниться от отношений, брака и рождения детей по причине отсутствия достойной работы. Кроме того, на прошлогодний показатель также оказала влияние пандемия коронавируса, из-за которой многие отменили или отложили свадьбы.

В прошлом году средний возраст вступления в брак составил 33,4 года у мужчин и 31,1 год у женщин.

Между тем в 2021 году в Южной Корее было заключено 13 тыс. международных браков, что на 14,6% меньше, чем годом ранее.

Количество разводов сократилось на 4,5% до 102 тыс. Такой спад связан со снижением количества браков и влиянием пандемии коронавируса.