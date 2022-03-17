Баку, 17 марта, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение 16 марта выявили 115 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 5337 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов, ИА REGNUM ПЦР-тестирование

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За время пандемии в стране выявили 791 077 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 779 987 человек, в том числе 159 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 1457 носителей коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 9633 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе шесть — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 142 выявленных заражениях коронавирусом за сутки в результате 5454 тестов. Выздоровевшими медики признали 243 человека. Смерть наступила у девяти пациентов с диагнозом COVID-19.