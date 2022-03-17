Вашингтон, 17 марта, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Палата представителей США планирует 17 марта провести голосование по проекту о лишении РФ статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Палата представителей США

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Об этих планах заявил лидер демократического большинства в палате представителей США Стени Хойер. Он написал в Twitter, что представит на рассмотрение законопроект о «приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией».

Как сообщало ИА REGNUM, режим наибольшего благоприятствования в отношении России отменила Япония.