Перт, Австралия, 17 марта, 2022, 08:50 — ИА Регнум. 17 марта журналисты правительственного пула, сопровождающие премьер-министра Австралии Скотта Моррисона в поездке в штат Западная Австралии, могли видеть необычное явление: впервые федеральный премьер-министр Моррисон и премьер-министр штата Марк Макгоуэн смогли встретиться лично и провести совместную пресс-конференцию на фоне продолжающейся пандемии коронавируса, передает телеканал Sky News.

Commonwealth of Australia Скотт Моррисон

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Напомним, что власти Западной Австралии не решились снять ковид-ограничения на поездки в штат из-за боязни всплеска новых случаев заражения коронавирусом.

«Рад тебя видеть, Марк», — начал Моррисон.

«Большое спасибо, премьер-министр, и добро пожаловать в Западную Австралию … Не могу не чувствовать себя частично виноватым за его отсутствие в штате в течение последних двухсот или трехсот дней», — тут же пошутил Макгоуэн, после чего оба политика долго смеялись.

Западная Австралия открылась для всех австралийцев 3 марта, после почти 700 дней жестких мер пограничного контроля.