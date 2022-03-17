Мельбурн, Австралия, 17 марта, 2022, 08:45 — ИА Регнум. В настоящее время бизнес-сообщество австралийской Виктории (юго-восток страны) активно лоббирует отмену масочного режима для своих работников. Однако премьер-министр штата Дэниэл Эндрюс, выступая на пресс-конференции 17 марта, сообщил работодателям печальную весть, передает телеканал Nine News.

Bentleigh electorate Премьер-министр штата Виктория Австралии, Дэниэл Эндрюс

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Как объяснил Эндрюс, его правительство принимает решения о введении, ужесточении, снятия и пролонгации любых антикоронавирусных ограничений на основании рекомендаций от министерства здравоохранения. По его словам, совета об отказе от масок на рабочих местах на сегодняшний день от медицинских властей не поступало.

«Ко мне никаких рекомендацией не поступало, так что мы можем отменить эти правила о ношении масок», — заявил премьер-министр.

Ранее генеральный директор Торгово-промышленной палаты Виктории Пол Герра заявил, что несправедливо, когда сотрудники должны носить маски, а клиенты, которые с ними контактируют, — нет.