Сидней, Австралия, 17 марта, 2022, 08:44 — ИА Регнум. В настоящее время эпидемиологическая ситуация в самом населенном штате Австралии Новом Южном Уэльсе продолжает ухудшаться в связи с распространением «стелс-Омикрона» BA.2. За минувший день в регионе зарегистрировано еще 20 087 случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 марта сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В то время как сегодняшнее число случаев заражения ниже, чем сутками, когда было выявлено 30 402 носителей вируса, медицинские власти штата предупреждают, что цифры имеют все шансы вырасти в течение ближайших недель. Для сравнения: еще семь дней назад в Новом Южном Уэльсе было зарегистрировано 16 288 случаев заражения SARS-CoV-2.

За последние 24 часа в регионе еще пять человек скончались от COVID-19. Сейчас 34 пациента борются за свои жизни в реанимационных отделениях.

В этой связи многие эксперты уже призвали вернуть ношение масок внутри закрытых помещений и крытых объектов.