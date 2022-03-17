Сухум, 17 марта, 2022, 08:41 — ИА Регнум. В Абхазии в течение суток 16 марта в ходе 160 исследований выявили 52 случая заражения коронавирусом. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 65 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 16 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 53 004 носителя SARS-CoV-2. Из них 48 163 человек признали выздоровевшими, в том числе 104 — за последние сутки. За всё время 669 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались, в течение последних суток таких случаев на зафиксировали.

Днём ранее в Абхазии сообщили о выявлении за сутки 58 носителей SARS-CoV-2 в результате 157 исследований. За сутки зарегистрировали смерть одного пациента с COVID-19. Врачи признали выздоровевшими 50 человек.