Канберра, 17 марта, 2022, 08:39 — ИА Регнум. В связи с распространением новой разновидности штамма «Омикрона» BA.2 в Австралии многие эксперты в области общественного здравоохранения и ученые-инфекционисты призывают к возврату ковид-ограничений по мере роста числа новых случаев заражения. Об этом 17 марта сообщил телеканал Nine News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Медицинские власти уже предупреждают, что разновидность «Омикрона» BA.2 с более высокой степенью контагиозности уже становится доминирующей на территории Нового Южного Уэльса и Виктории, то есть двух самых населенных штатов страны. Так, например, 17 марта министерство здравоохранения Нового Южного Уэльса зарегистрировало более 30 000 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе 10 000 ранее инфицированных, о которых не сообщалось из-за административной ошибки.

Ситуация в мире также свидетельствует о том, что ряд новых антикоронавирусных ограничений может снова обрести второе дыхание. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, число новых смертей от COVID-19, зарегистрированных во всем мире, за последнюю неделю сократилось на 17%, в то время как число случаев заражения коронавируса выросло, обратив вспять тренд на понижение, который начал формироваться в январе текущего года.