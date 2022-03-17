Москва, 17 марта, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Крупные иностранные фармацевтические компании отказались от проведения в России клинических исследований лекарственных препаратов. Об этом 17 марта сообщает газета «Ведомости».

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Лекарство

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Среди компаний, принявших такое решения, называются Pfizer, Lilly, AbbVie, Sanofi и MSD. Причиной решения стала ситуация на Украине. Так, американская Pfizer перенесёт все испытания за пределы Российской Федерации. Уточняется, что речь идёт о четырёх онкологических препаратах.

В компании Sanofi отметили: «В силу уникального характера нашей отрасли и в соответствии с нормами международного права мы продолжаем поставки жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов и вакцин жителям России, которые в них нуждаются. Кроме того, мы намерены проводить текущие клинические исследования с участием уже набранных российских пациентов. Набор новых пациентов во все клинические исследования компании Санофи на территории Российской Федерации временно приостановлен».