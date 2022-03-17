Новосибирск, 17 марта, 2022, 08:16 — ИА Регнум. В Новосибирской области за неделю с 7 по 13 марта зарегистрировано 14 702 случая заболевания ОРВИ и гриппом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ponchikov.net Грипп

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«Темп прироста заболеваемости продолжает снижаться, — уточнили в ведомстве.

При этом превышение эпидемического порога регистрируется только среди взрослых.