Исламабад, 17 марта, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Власти Пакистана решили отменить ряд антикоронавирусных ограничений для лиц, привитых от COVID-19. Об этом 16 марта сообщило издание Doon со ссылкой на заявление министра планирования и развития страны Асада Умара.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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Речь идет об ограничительных мерах, касающихся проведения свадеб и религиозных мероприятий, а также деятельности ресторанов, рынков и спортивных объектов. По словам чиновника, республика «близка к победе над пандемией». Умар также добавил, что пакистанское правительство продолжит следить за эпидемической ситуацией в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта власти Эстонии сняли ограничение на количество участников массовых мероприятий в республике, действовавшее с начала пандемии коронавируса.