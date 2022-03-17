Новосибирск, 17 марта, 2022, 08:00 — ИА Регнум. В Новосибирской области начатые бюджетные строительные объекты будут продолжены. В регионе сейчас разрабатываются меры поддержки, готовятся предложения на федеральный уровень, сообщили в областном правительстве.

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«Что касается бюджетных строек, начатых объектов — сомнений нет, мы их будем продолжать. Потребуются нестандартные решения, по изменению проектных решений, ценообразования, но определённый опыт у нас уже есть. В отношении бюджетных строек у меня нет больших опасений. Из-за импортозамещения потребуется время для внесения изменений в документацию, но стройки будут, — прокомментировал губернатор региона Андрей Травников. — Полностью поддерживаю снижение административных барьеров и необходимость более быстрой реакции представителей органов власти».

Он подчеркнул, что строительная отрасль для Новосибирской области — стратегически важна.