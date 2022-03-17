Токио, 17 марта, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Власти Японии не собираются в одностороннем порядке выходить из двустороннего соглашения с Россией по сотрудничеству в мирном использовании энергии атома. Об этом 17 марта заявил японский премьер-министр Фумио Кисида во время своего выступления в парламенте страны.

US Department of State Фумио Кисида

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«Нам следует принимать во внимание, что отказ от выполнения соглашения с нашей стороны может послать международному сообществу и России неверный сигнал», — сказал он в ответ на вопрос одного из депутатов о том, не стоит ли Токио в одностороннем порядке выйти из указанного соглашения из-за ситуации вокруг Украины.

При этом Кисида отметил, что ему неизвестно, будет ли российская сторона соблюдать такое соглашение, и уточнил, что гарантом соблюдения последнего является Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Япония направила отряд военнослужащих в префектуру Фукусима для содействия в ликвидации последствий мощного землетрясения, которое произошло на северо-востоке страны.