Вашингтон, 17 марта, 2022, 06:49 — ИА Регнум. Американская компания Qualcomm, которая занимается производством мобильных процессоров, решила приостановить продажу своих товаров на территории России. Об этом организация сообщила 16 марта на своем сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Чип

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В заявлении Qualcomm отмечается, что компания следует антироссийским санкциям, принятым США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские компания производители процессоров AMD и Intel так же объявили о временном отказе от поставок своей продукции в Россию. 5 марта южнокорейская компания Samsung Electronics приостановила поставку товаров в РФ из-за «проблем с отправкой».