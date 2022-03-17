Вашингтон, 17 марта, 2022, 05:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Ирландии Михол Мартин, находящийся с официальным визитом в США, заразился коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом со ссылкой на ирландского посла в Вашингтоне 17 марта сообщает газета The Irish Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Необходимость экстренной сдачи ПЦР-теста возникла у Мартина в связи с тем, что наличие коронавируса подтвердилось у одного из членов ирландской делегации. Предполагается, что по этой причине запланированная на утро 17 марта по случаю Дня святого Патрика традиционная встреча главы ирландского правительства с президентом США Джо Байденом, вероятнее всего, будет отменена.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Ирландии Михол Мартин в ходе визита в Вашингтон заявил, что его страна примет на своей территории 500 украинских беженцев, ранее бежавших в Молдавию.