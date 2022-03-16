Москва, 17 марта, 2022, 02:37 — ИА Регнум. Национальная марокканская авиакомпания Royal Air Maroc отменила все рейсы в РФ, 17 марта сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на представителя перевозчика.

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При этом период, на который были аннулированы полеты, не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта агентство News-1 распространила информацию о том, что южнокорейская авиакомпания Korean Air решила не выполнять пассажирские рейсы в Россию до мая 2022 года из-за ситуации вокруг Украины.