Вашингтон, 17 марта, 2022, 01:11 — ИА Регнум. Сенат США намерен вызвать на слушания представителей крупных американских нефтяных компаний для дачи объяснений по вопросу роста цен на бензин, заявил лидер демократов в законодательном органе Чак Шумер на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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«Мы вызываем представителей крупных нефтяных компаний дать показания перед Сенатом», — заявил он.

Шумер добавил, что нефтяные компании США не дают никаких объяснений ситуации потребителям, а просто призывают подождать снижения стоимости бензина в будущем. Ранее американский президент Джо Байден уже призвал корпорации не завышать цены на топливо в Соединенных Штатах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация президента США Джо Байдена призвала популярных блогеров на платформе TikTok обвинять в росте цен на бензин российского лидера Владимира Путина. По данным Fox Business, соответствующие указания от Белого дома получили 30 популярных блогеров в США.